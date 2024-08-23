黃大仙次輪繽紛下月登場 連串活動開支不詳

辦綵燈展古董音樂盒展 積木堆砌地標打卡點 政府催谷18區日夜都繽紛挽救經濟，但上半年30項繽紛活動已全數結束。本報昨獨家報道有關活動沉寂一段時間後，醞釀進行第二波。黃大仙區下月將展開一連串活動，當中包括綵燈展覽、無人機匯演、古董音樂盒展覽和青年市集，此外又計劃以LEGO積木砌出牌坊「打卡點」，並連帶展出60年歷史並將重建的彩虹邨等區內地標模型，務求把區內的人文景觀「大晒冷」，但活動要花多少開支，暫時未見透露。

黃大仙區議會提振地區經濟專責工作小組昨日開會，提出在9月15日至10月1日的「嗇色園非遺薈萃綵燈節」，除了特色綵燈展覽和非遺項目匯演，還有月老助緣科儀、黃大仙祠開放日以及小食和遊戲攤位。9月21日的無人機匯演，地點方面會考慮灣仔海濱的水上運動及康樂主題區。

潮州節青年市集陸續舉行 重頭戲是由9月21日至11月，於南蓮園池舉行的「古董音樂盒展覽」，屆時將向公眾展示歷史悠久，遠至19世紀的古董音樂盒。踏入10月，黃大仙廣場會舉辦「潮州節」，設有潮州文藝表演和特色小食、工藝品及民族文化藝術攤位。11月的「青年市集」則透過與區內學校、青年團體、初創青年企業、非牟利機構等合作，為青年提供創業實戰經驗、支援青年多元發展，舉行地點目前仍未選定。

提高地區參與 置學生作品 「打卡點」構思將融合中式建築風格和積木元素的黃大仙祠牌坊，放置在黃大仙廣場的天幕旁邊，可與毗鄰的黃大仙祠互相呼應。天幕下擺放區內著名地標，如南蓮園池，彩虹邨的模型，而後者正配合彩虹邨的重建計劃。此外，亦會展出早前校際LEGO比賽的得獎作品，以及「家在大仙色彩萬千」主題的畫作，以增加地區參與的元素。

有區議員建議在展品加上二維碼、或培訓學生做導賞員，向參觀的市民介紹展品內容和相關資訊，特別是古董音樂盒，若有人從旁講解操作方法和內裏的音樂旋律，料可增添趣味；另外又建議與旅發局合作，加強宣傳活動。至於有關活動需要多少經費，小組會議並未提及，小組主席李鎧麟指擬議的活動將於9月3日的黃大仙區議會會議中進一步討論。