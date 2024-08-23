預設醫療指示 病人組織冀釋疑慮

【本報訊】立法會「維持生命治療的預作決定條例草案」的法案委員會審議條文已進入尾聲，多年來備受關注的「預設醫療指示」（AMD）安排引起各界關注，有議員昨日聯同罕見病人組織及學者召開記者會，有病人代表表示，曾經想在清醒的情況下預早簽好預設醫療指示，卻被家人、醫護質疑及阻撓；亦有病人坦言不知自己的病情會否突然急轉直下，希望「可以在精靈狀態下」離開。

小腦萎縮症協會副主席曾錦源指出，不少病人家屬以為「簽咗（指示）就要死」，因此阻撓病人簽署。他解釋「預設醫療指示」只是為了讓病人在病痛不能逆轉時，依從其清醒狀態下訂定意願而行事，讓他們及早安排最後一程。

盼精靈狀態下作最後打算 Tracy患有罕見病，目前雖然「行得走得」，但她擔心會如父親一樣，短時間內病情急轉直下，坦言「唔知未來兩個鐘會唔會變到神志不清」，故希望在「精靈的狀態」下簽署預設醫療指示，提前為自己最後一程作打算。

中文大學護理系教授陳裕麗亦稱，本地對預設醫療指示的需求不少，不少長期病患者、長者亦希望在正常的精神情況下為自己預先作出安排，不過他們的聲音往往被忽視，甚至有人誤會預設醫療指示與「安樂死」一樣。她強調「指示」草案於2004年第一次諮詢，迄今已經20年，不過仍然有很多配套、教育要繼續改善，希望政府於為期18個月的準備期做好教育及宣傳。