新冠久未斷尾 按周倍增至10死

另15人病情嚴重 變種株蠢蠢欲動 全球多地正面對新一波新冠病毒感染，本港亦持續受新冠影響。當局最新數據顯示，雖然確診率下跌，定點診所求診率亦見回落，但死亡個案按周倍增，環境水樣病毒量再度上升。而變種病毒株顯示，上月被世界衞生組織列為「監視下的變種株」（variants under monitoring，VUMs）的KP.3.1.1比例增加，全球數據亦顯示流行率呈升勢。

衞生防護中心昨日公布最新監測數據顯示，上周（11至17日）收集共7,303個呼吸道樣本中，538個驗出新冠病毒，比率為7.37%，較前一周的8.58%有明顯下降，連續兩周錄得下跌，自6月的升勢似乎已告一段落。

同樣於6月中起反覆上升的定點診所新冠求診比率，按周亦下跌，普通科門診平均求診比率分別為每千個診症有37.2宗，私家診所則為每千個診症有24.5宗；同期錄得4宗學校及院舍爆發報告，共影響18人，均比前一周下跌。不過，上周共錄得25宗嚴重個案及死亡個案，其中10人死亡，比前一周錄得5人死亡大增一倍。

環境水樣病毒量再升 中心亦披露上周環境水樣監測，發現社區內的人均病毒含量（7天幾何平均值）每公升約28萬拷貝，比之前一周每公升24.3萬拷貝再有上升之趨勢；水樣變種病毒株監測顯示，截至本周三（21日），JN.1及其後代譜系佔所有經分析樣本99.2%，仍是最流行的變種病毒株，當中29.2%屬於KP.2、1.；9%屬KP.3，兩者比例均比上一輪公布監測數字有所降低。不過，於上月19日被世界衞生組衞列為「監視下的變種株」（VUMs）的KP.3.1.1佔比則由1%增至2.3%。

KP.3.1.1流行率呈升勢 近日多個國家及地區均面對新一波感染潮，例如南韓政府早前預測，該國新冠確診病例到月底將每星期新增35萬宗，而內地多個省市近月亦先後舉辦不明原因肺炎疫情防控演練。衞生防護中心引述世界衞生組織上周二（13日）發布的新冠肺炎流行概況，6月24日至7月21日，全球新增超過186,000病例、逾2,800人死亡，而由上周四（15日）至本周三，JN.1為全球呈報最多的需要留意的變種株，但流行率有所下降；目前6個「監視下的變種株」中，KP.3.1.1及LB.1流行率呈上升趨勢，KP.3、KP.2、JN.1.7及JN.1.18則呈下降趨勢。