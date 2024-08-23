九巴後日嘉年華 展出古董「烏嘴狗」

【本報訊】九巴「夏日賞童遊‧嘉年華」於下周日（25日）舉行，屆時會展示各類主題巴士，以及現在和曾經服務過市民的各類型巴士。當日亦是小童免費乘搭九巴的適用日子，孩子可以把握開學前的時光盡情玩樂。

電動巴車隊首亮相 此次嘉年華會在九巴荔枝角月輪街車廠舉行，活動當日將展出俗稱「烏嘴狗」的丹拿A型「4961」、電動巴士車隊，以及首次正式亮相，即將在明年投入服務的兩款最新傳統動力巴士，入場人士可以率先一睹仿「烏嘴狗」的戰後雙層巴士車身面貌。

同場亦設有多個遊戲攤位，讓大小朋友挑戰自己的眼界和腦力，贏取精美禮物。嘉年華有各類精品及聯乘產品出售。另外，嘉年華還會同場舉行招聘會，當日將即場招募車長、技術訓練生、技工助理，以及助理站長等不同前線職位，為有意找工作者提供面試機會。此次嘉年華開放時間為上午10時至下午4時，入場人士必須事前透過手機應用程式取得電子門票，登記成功後再兌換嘉年華電子門票，並於活動當日向工作人員出示電子門票方可入場。