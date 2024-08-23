「白頭車」首航 鐵路迷：似搭時光機

【本報訊】45周年主題列車，昨日下午2時在彩虹站3號月台首航，但下午1時已有不少鐵路迷在月台聚集，迎接主題列車。不少人更帶同地鐵模型、紀念車票等不同紀念品見證列車首航，一眾鐵路迷更作曲助興，又不停高呼「白頭」來迎接列車到站。知名鐵路迷羅同學亦有到場，他認為80年代的車廂有一股懷舊的風味，而後生的鐵路迷大部分都未坐過當時的列車，今次港鐵特意展出，可讓鐵路迷重新認識。他又指可親身登上初代的車廂，就如實現了自己的夢想，「好似搭咗時光機咁樣返去以前」。

羅同學認為，整體氣氛相當熱鬧，但投訴鐵路迷出現「飯圈文化」。他指被部分較激進的鐵路迷追趕，「一落車就畀一班鐵路迷追住我」，感到十分無奈，「我希望啲激進鐵路迷唔好成日追住我，我都唔係好鍾意係咁畀人追住」。他又稱有鐵路迷為了霸佔頭一卡位置，不守規矩地帶同午飯在月台進食，希望他們在參與活動時，亦應守規矩。

「搵番啲記憶」 現年68歲的李先生與家人同到彩虹站參觀主題列車，他提及當年見證地鐵通車，其實亦只得22、23歲，至今不經不覺已45年。他指因今次有機會再見到當時的列車，所以前來「搵番啲記憶」，例如已消失多年的「波波扶手」就是當年的其中一個回憶。

馮同學受爸爸的影響而成為鐵路迷，在過去只從爸爸口中得知「白頭」列車的歷史，亦從來未見過白頭列車內的塗裝，多年來都很期待可以有機會乘搭。他稱經過十多年的等待，現時「白頭」列車終於重現。他又指昨早專程由屯門到彩虹站，12時左右已到場，並打算拍照及拍影片，與家人分享。