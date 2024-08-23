首代列車設計重返路軌

港鐵與乘客回憶連繫 行走市區至年底 港鐵服務市民45載，港鐵公司近日改裝一列市區線現代化列車，列車車頭換上第一代載客列車的紅、白色標誌性設計，配以通車初期地下鐵路的標誌，化身成45周年主題列車。該列車於昨日下午2時在彩虹站3號月台首航，並將行走多條市區線接載乘客至年底。主題列車設有「回憶」及「連繫」兩大主題車廂，「回憶」主題車廂為第一、二、七及八卡，設有「波波扶手」、橙黃色車廂天花，以及懷舊照明燈等多項第一代載客列車的元素，將乘客帶回通車初期的歲月。

「連繫」主題則與本地漫畫家利志達聯乘合作，並獲已故本地漫畫家王司馬的兒子授權支持，重新演繹其上世紀七、八十年代所創作的經典漫畫角色《牛仔》，為車廂設計多款《牛仔》父子造型，展現鐵路45年來的面貌演變。主題列車亦將於周六（24日）上午10時45分至中午12時在彩虹站二號月台停泊，開放予公眾參觀。

波波扶手橙色天花經典再現 港鐵公司行政總裁金澤培在九龍灣車廠舉行的45周年主題列車揭幕典禮上表示，1979年地下鐵路正式通車，當時只有一條線及9個車站，時至今日271公里的鐵路網絡已貫通全港18區，更開通高鐵服務聯通全國高鐵。而昨日啟航的45周年主題列車，將在市區線服務一段時間，列車融入多種經典元素，市民可再次回味昔日情懷及集體回憶。

運輸及物流局副局長廖振新指出，港鐵是公認的世界級公共交通系統，每日接載500萬人次出行。回想起通車前只能靠路面交通出行，直至1979年通車，市民有更多出行選擇，路面的交通擠塞亦得以紓緩。

廖又指第一代載客列車是珍貴回憶，主題列車令他回想起學生時代的青春歲月，相信主題列車會為不同年代的鐵路迷及乘客帶來驚喜。

現年30歲的鐵路迷紀俊安，獲邀率先在九龍灣車廠參觀主題列車。他認為港鐵已盡量還原當年的車廂，特別是扶手帶給他當年的親切感，同時亦兼顧關愛座等現代化設備。踏入車廂一刻，他直言「好似返咗去90年代嘅感覺」，尤其是再次見到兒時的白頭列車，「恍如時光倒流返去細個」。