電腦節今開鑼 $20搶電子產品

【本報訊】一年一度的「香港電腦通訊節2024」今天起一連4日在香港灣仔會議展覽中心舉行，本屆展覽將延續傳統同時引入新元素，包括推出大型專業性展館「一帶一路軟件博覽（香港）2024」；又特設「樂齡康體智慧科技館」，今年約有300間參展商，展位數量擴展至800個，大會將推出現金禮券計劃，吸引市民入場。

派現金禮券 總值300萬

電腦節會推出「我賞‧你賺‧人人消費」大會現金禮券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值分別為10元、20元、30元、50元或100元至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。又設有「$20快閃搶」，透過現場活動搶購20份定價為20元的電子產品，並會在4天電腦節中，以快閃方式推出20份驚喜產品讓參觀者以現場活動方式搶購。