中三教材防越軌 簽承諾控制性行為

教局指引爆爭議 議員斥不合時宜 教育局上月底公布初中的「公民、經濟與社會科」課程指引，着重青少年性觀念、兩性關係及性教育等教導，中三年級更有單元名為「合乎情禮的親密關係」，教育局近日上載指引，列出本地性罪行刑罰，其中更有一份工作紙讓學生模擬與戀人訂立「戀愛和親密界限」，並要學生列出如何控制自己的性幻想或性衝動，及承諾會「培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，最後要求學生及「見證人」簽署。議員批評教育局撰寫指引的方式令人費解，亦有議員認為「與時代脫節」，促教育局認真重新審視相關內容。

中三公經社科單元3.1的「合乎情禮的親密關係」分為兩部分，分別為「戀愛認知」及「親密關係」。單元目的為培養青少年正確的價值觀，包括認識「戀愛與性的關係」、「訂立親密界限的重要性和方法」、「性幻想和性衝動的處理方法」，以及「不恰當處理親密關係的後果」。當中有段落指出，倘情侶未能承擔婚前性行為的後果，如未婚懷孕、法律後果等，「應堅決拒絕婚前性行為」。除上述承諾書外，指引內亦有多條「情緒題」、多項本地性罪行的刑罰等。

倡訂戀愛和親密界限 情景題中問及學生「約會時如何避免引起感官刺激而造成性衝動」，局方建議答案為「展現健康形象、避免性感衣着而刺激視覺」。另一題則要對中三學生約會地點作出建議，局方建議答案為避免在「幽靜地方單獨共處」，因為有機會發生「過分親密的身體接觸，引起青少年性慾」，甚至進而發生性行為。該部分的附錄則為有關自慰的資訊，解釋何謂自慰。

教材中又以3篇關於未婚媽媽獨自照顧子女的故事，及列出本地有關終止懷孕（即墮胎）的相關法例，警惕學生。3個例子均為十多至二十多歲、經濟能力較差的少女，她們未婚懷孕後被男友拋棄，要獨力照顧子女之餘，亦要負擔家中的經濟壓力。教材又提到，對於仍在求學階段的青少年，學業、經濟均會大受影響，更要面對家庭、社會的壓力。因此雙方應在冷靜和理智下，對相關後果多番思量，就親密行為訂立界限，以免做出錯誤決定。

議員張欣宇在網上發文，對教育局該份課程指引感到疑惑，指教材撰寫方式對完全成熟的成年人都令人感到費解，很容易讓人簡單理解為反對婚前性行為，反覆閱讀才知道指引是要傳達，如若情侶評估自身未能承擔種種後果，則不應該發生性關係的意思，他指身為一名父親，希望教育局認真重新審視相關內容。議員江玉歡亦回應其貼文，認為教育局的指引確「與時代脫節」。