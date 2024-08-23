私隱署改身份證號碼副本收集規定

【本報訊】近年資料外洩事故頻繁，個人資料私隱專員公署昨日發出新版《身份證號碼及其他身份代號實務守則：資料使用者指引》，協助機構遵從私隱署所發布《身份證號碼及其他身份代號實務守則》中，有關收集及處理身份證號碼、身份證副本及其他身份代號的要求，包括相關個人資料的準確性、保留、使用及保安等方面的規定。

涵蓋金融地產保安使用 私隱署亦發出新《資料單張》，向市民說明如何在日常生活的不同情境中，保障身份證號碼及副本等個人資料的私隱，包括銀行、保險公司或地產代理就法定要求收集身份證副本、大廈保安員收集身份證號碼，以及準僱主何時可收集準僱員的身份證副本等。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，各行各業提供服務時，不時需要收集市民的身份證號碼或副本，以作核實身份或保安之用。因此，私隱署發布新版《指引》及《資料單張》，協助機構符規，亦讓市民明白機構何時可以或需要收集身份證號碼或副本，從而提高警惕。私隱署希望協助市民保障自己的個人資料私隱之餘，亦減少相關資料落入騙徒手中的機會。