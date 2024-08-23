中九龍幹線 鑽爆法鑽挖機建隧道

【本報訊】連接西九龍及東九龍的中九龍幹線，全長4.7公里，採用雙程3線分隔車道，包括長約3.9公里隧道。當局早前表示整體工程進度理想，大部分隧道、連接路和隧道大樓的結構工程已經完成，機電工程亦正全面進行。

多樣施工方法減影響社區 路政署近日在社交平台發放短片，指中九龍幹線要經過繁忙的市區，在規劃和施工階段要克服很多挑戰，其中中段隧道工程主要採用鑽爆法及隧道鑽挖機建造隧道。署方在短片中提到，中九龍幹線要經過繁忙的市區，沿途還有7條港鐵路線，在規劃階段要設計適合的走線，到施工時就要選擇適合的建造方法，務求減低對民生和環境的影響。

提到如何建造隧道。署方稱在施工階段要考慮工地實際情況、地下地形、地質情況，附近結構和設施，以決定隧道的施工方法；亦會評估和監測震幅，以確保施工和公眾安全，減少對社區的影響。就中段隧道工程，主要使用兩種方法，分別是隧道鑽挖機，於2022年1月以隧道鑽挖機貫通隧道；另一個方法是鑽爆法，可以看到碎石和岩石從爆破面掉落，要確保每次爆破的震幅均控制得當。中九龍幹線連接油麻地、土瓜灣到啟德、九龍灣，其中一段走線位於油麻地甘肅街地底，將如期在明年通車。