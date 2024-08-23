房協揪公屋富戶 揭擁30土地值千萬物業

【本報訊】房協近期積極處理旗下出租單位事宜，繼昨日公布跟隨房委會加租一成外，房協總監（物業管理）潘源舫亦透露，房協在今年4月起擴大「富戶政策」範圍後，共有約1,900個公屋租戶要申報是否擁有香港物業及家庭入息與資產，有13租戶主動交回單位，當中更有租戶坐擁逾千萬元住宅物業，又有租戶擁有超過30幅土地，房協稱會深入調查，也會將租戶擁有的車輛納入資產計算。

車輛納資產計算 潘源舫在接受傳媒訪問時指，今年申報租戶約有1,900個，至今99%已交回申報表，有13戶主動通知房協願交回單位，當中4戶主動申報擁有本港住宅物業。該13戶主要來自7個屋邨，包括葵涌祖堯邨、青衣偉景花園、土瓜灣樂民新村、沙田乙明邨、大坑勵德邨、筲箕灣明華大廈，亦有租戶來自沙頭角的沙頭角邨。

該批申報租戶中，房協透過與地政總署合作應用物業查冊系統，主動查核租戶是否擁有本港住宅、非住宅物業及土地。潘更指，其中一宗個案擁有超過30幅土地，部分位處新界，房協需深入調查及計算相關土地價值，了解租戶的資產是否已超額。

至於自2018年9月起實施富戶政策後，整體因濫用公屋而被收回的單位，截至今年6月有93個，潘透露其中八成為丟空單位。而房委會近期亦按租戶名下車輛追查有否超資或瞞報資產，潘亦指房協會留意租戶出入的車輛，早前已發現20架中港車牌車停泊於房協出租屋邨的月租車位，強調有關車輛若經核實屬富戶政策下的租戶，會將車輛的價值納入資產計算。