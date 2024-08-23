衞生黑點死灰復燃 本報踢爆即作改善

土瓜灣後巷垃圾遍地 唔踢唔郁部門清理 政府在2022年8月推行打擊衞生黑點行動，但部分地方經打擊後卻死灰復燃。本報日前獨家報道九龍城土瓜灣多條通道及後巷的衞生情況後，當局隨即採取聯合行動進行清掃，又指自去年7月曾成功檢控一宗個案及發出兩張定額罰款通知書。關注事件的議員指當局今次行動迅速，反映政府的高度重視和傳媒監察的作用，盼清理過後的潔淨環境能長期保持之餘，亦希望牽涉區內環境衞生的露宿者和拾荒婦能獲妥善安置，畢竟維持社區清潔，最重要的因素還是人。

指去年一宗檢控發兩罰單 環境及生態局在社交平台貼文及上載多張照片，指九龍城土瓜灣多條通道和後巷的衞生情況引起社區關注，當局除了早前的跟進行動，還與多個相關部門採取聯合行動，前往報道的地點進行清理和打掃，移除垃圾、建築廢料和棄置雜物，又指相關政府部門會繼續密切留意該些地點的衞生情況，並根據相關法例採取執法行動，呼籲市民要保持自律，切勿以身試法。

當局又指去年7月環保署採取執法行動，成功檢控了一宗個案，另外也發出了兩張定額罰款通知書。為加強阻嚇力，環保署在有關地點懸掛6,000元定額罰款通知書的橫額。

據社交平台上載的照片顯示，鴻光街和永耀街的一段私家巷的垃圾和雜物，以及儲放在通道的建築材料都被清走，停泊上址的電單車數量亦大幅減少，通道回復暢順；下鄉道行人路上的棄置雜物和建築材料已被清理；土瓜灣體育館後門及土瓜灣遊樂場出口的露宿者雜物亦一掃而空；中華大廈旁的私家巷，地上的建築廢料和廚餘、堆積如山的發泡膠箱消失無蹤。

議員黃國指經本報反映有關地點的惡劣衞生情況後，食環署、路政署、康文署和民政事務處迅速跨部門聯手進行清理，說明有關報道獲政府高度重視，希望潔淨環境可長久維持，明年今日亦不會死灰復燃。但他又關注在土瓜灣體育館旁的露宿長者，其家當被視為雜物遭到清走。

他說站在社區衞生的角度，清理雜物無可厚非，但露宿者亦應得到妥善安置；此外，在中華大廈停車場旁私家巷堆積發泡膠箱的拾荒婦，亦應獲安排心理輔導和社工的跟進。他說曾和對方傾談，發現滿滿一架手推車的發泡膠箱只得5元的回收價，相信她收集發泡膠箱的動機或者不止為賺錢，還可能涉及老人家的固執。

議員倡協助露宿拾荒長者 黃國強調環境衞生與市民健康和生活質素息息相關，掃蕩全港衞生黑點的行動要持之以恒的同時，亦不可忽視露宿者和拾荒者問題，期望相關政策局和部門，以及服務單位能持續緊密合作，向基層長者等弱勢群體提供協助。