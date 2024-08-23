交椅洲人工島 擬年內交環評報告

【本報訊】「明日大嶼」計劃備受爭議，發展局局長甯漢豪昨日出席香港大學「城市未來發展國際研討會」，她談到交椅洲人工島計劃，指涉及1,000公頃填海造地，新土地可加強與北部都會區聯繫，有助連結香港與大灣區其他城市，而北部都會區及交椅洲人工島兩大發展項目未來合共可提供約4,000多公頃新發展土地。她又稱，交椅洲人工島的項目團隊正就填海工程的環境影響評估報告作最後擬備，計劃於今年內提交報告，正式啟動法定環評程序，目標在今屆政府任期內啟動有關填海工程。

稱今屆政府啟動工程 甯漢豪表示，人工島作為香港未來發展的主要引擎，新發展土地可滿足不同產業的發展需要，亦能提供更多優質和綠色的生活空間，構建富活力、宜居、具抗禦力及可持續發展的社區。

她又以北部都會區發展為例，希望打造15分鐘生活圈，而醫療、養老、促進旅遊與經濟發展等不同政策範疇均需要土地支持。她續稱，市區更新及樓宇重建在構建宜居活力城市亦發揮重要作用，本港樓齡50年或以上的私人樓宇約有一萬幢，政府已加大力度，採取措施推動和鼓勵樓宇維修及重建，包括加強執法力度，並透過法例修訂推動私人業權統一，促進樓宇重建。