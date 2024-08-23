11萬不適切居所 首輪料叮走逾萬個

【本報訊】香港是亞洲區繁榮都市之一，但本港居住環境的惡劣亦世界聞名，政府去年設立「解決劏房問題」工作組，欲解決大量不適切居所問題。綜合團體意見，全港現有劏房、閣樓房、太空艙、籠屋及天台屋等共11萬間，居住人口超過21萬人。團體大都要求政府取締9平方米以下的居所/空間、按人均訂定廚廁比例、並要制訂取締劏房及安置居民的時間表，有團體估計，首階段需急切解決的不適切居住料逾萬個。

倡登記制 蝸居不少於9平方米 社區組織協會早前向工作組提交的報告指，現時全港估計約有10.82萬個劏房，住戶超過10.7萬個、居民人數則約21.57萬人。若計及其他如床位（籠屋）、天台屋等不適切住所，總數料逾11萬個。該組織建議政府用兩年時間，先做立法及全港劏房登記工作，等待簡約公屋及過渡性房屋合共5萬單位齊備，在5年內全面取締籠屋、板間房及劏房等，最終全面取締分間樓宇單位。

公屋聯會則建議政府推行「劏房」登記制度，訂定劏房面積不得少於9平方米，就不符合規定的劏房提供3年適應期，讓業主有時間進行修繕以符合規定。測量師學會亦建議取締100呎、即約9平方米以下的分間單位，並訂定劏房樓底及窗戶尺寸，確保室內空氣流通。