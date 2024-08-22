日夜繽紛效益微 資源亂揈嘥民財

本港疫後復常遜預期，政府推動盛事經濟不遺餘力，於是18區日夜都繽紛！然而，大小盛事恍如「漁翁撒網」式推動，當中或許有成功例子，不過未如人意，惹來負評的看似更多。據悉30項活動6月底完結，民政總署指沒有開支數字。如此連開支數字也欠奉，可以想見，即是沒有縝密的前期規劃和組織，有可能把「盛事」辦得成功嗎？

各區的繽紛活動在6月之後似乎無以為繼，項目數字歸零且沉寂至今，有些區會的提振地區經濟專責工作小組由成立至今只開了一次會，甚至半年沒有開會。有區議員指出，專責工作小組沒開會不代表停止籌辦繽紛活動，反而目前正醞釀第二波。然而，各區議會予人感覺如一盤散沙，各有各表述，各個區議會的提振地區經濟專責工作小組的開會次數亦十分參差。

呢，好似葵青和元朗區議會的專責工作小組分別於2月6日和7日開會一次，討論「葵青節慶藝墟夜繽紛」活動內容的具體建議，以及商討籌辦「元‧遊匯」之後，已經逾半年沒有開會；九龍城和西貢區議會的專責工作小組，只分別在3月及4月開了一次會；灣仔區議會的專責工作小組雖開了兩次會，但對上一次已經是4月份；觀塘和大埔區議會的專責工作小組於5月份召開第二次會議後，已經3個月沒有開會；專責工作小組開了三次會的，目前有中西區、油尖旺、深水埗、沙田和離島區議會。

身兼西貢區議會提振地區經濟專責工作小組主席的區議員解釋，他們早前討論籌辦西貢天后寶誕廟會後，雖然接近4個月沒開會，不過小組成員仍有就繽紛活動作出交流，計劃下個月開會商討籌辦萬聖節活動。他說地區上舉辦繽紛活動，說穿了其實是「搞噱頭」，當有關提議醞釀出具體框架，而身兼區會主席的民政事務專員又認為方案可行，才召開小組會議討論。他續指，疫後通關的消費市道不如預期，年輕人不但一窩蜂北上消費，市民口味亦有所轉變，策劃繽紛活動就要有所迎合。

西貢向來是市民享受水上活動的休閒地區，然而過去熱衷滑水的年輕人，如今許多都改為到內地城市室內滑雪。往日生意接個不停的艇家，現時不少都在等開工，同時區內好多特色小店亦在艱苦經營，掙扎求存。該區會的專責工作小組之所以打算籌辦萬聖節活動，事關西貢區有不少外籍人士，小組成員會盡量構思一些賣點、尋求應節糖果贊助。如此挖空心思，亦不過想留住一些外籍人士留港消費，似乎有點雷聲大，雨點小。此外，亦沒有把握吸引到年輕人留在區內消費。

難怪有議員指各區的繽紛活動屬於非持續性，若果目標是要市民開心一下是有效果的，不過論經濟效益則很輕微，假如各區的繽紛活動畫上休止符也不是壞事，畢竟市民北上消費的風潮難以逆轉，況且區議員又不是經濟專家，與其花心思籌辦地區上的繽紛活動，倒不如把精力用於協助照顧者會更好。事實上，盛事貴精不貴多，與其亂搞噱頭勞民傷財瞎折騰，倒不如誠心為地區市民做實事紓民困。