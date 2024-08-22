龍七公：四十金牌閃耀 「三球」集體沉淪

巴黎奧運已落幕，中國隊獲得40枚金牌，刷新國外參賽最好成績。健兒奪佳績，值得祝賀。但熱鬧的背後，也難掩清冷和尷尬，那就是足球、籃球、排球「三大球」男女6個項目集體沉淪。

「三大球」所以在國際上擁有如此高的地位，是因為沒有紮實普及、廣泛參與的群眾基礎，是無法躋身強國的。所以，其最能代表一國整體體育運動水平，金牌「含金量」更高。相反，一些項目可通過舉國體制的精英訓練模式來衝金奪銀。本屆中國多金的項目裏，除了乒乓球、羽毛球、游泳、網球之外，射擊、跳水、舉重、體操都跟大多數人沒甚麼關係，至於皮划艇、BMX單車，大眾更是基本無感。

巴黎奧運中，只有美國、法國、日本做到了「三大球」6支球隊全部入圍，日本更創出亞洲國家的新紀錄。最終美國獲得5枚獎牌，包括男籃、女籃、女足3枚金牌及女排銀牌、男排銅牌；法國獲得男排金牌和男足、男籃、女籃銀牌。日本雖未能獲得獎牌，但6支隊伍全部入圍已證明實力，尤其日本男籃河村勇輝等人展示超強實力，直觀折射了中國男籃愈來愈大的差距。

反觀中國隊，「三大球」只有女排、女籃拿到奧運入場券。最終女籃未能小組出線，女排止步8強。要知道，中國女排是世界上第一支「五連冠」球隊，曾三獲奧運金牌；中國女籃也多次獲得奧運、世界盃亞軍及亞洲盃、亞運會金牌。而曾經的世界盃亞軍、亞洲盃冠軍的中國女足，以及統治亞洲籃壇數十年的中國男籃，如今連奧運門票都拿不到。至於中國男足，早已是破鼓萬人捶，不說也罷。

全民參與 改革體制 輝煌往事如過眼雲煙，榮耀之師全部下滑，這顯然須從整體體制和大環境來反思。「三大球」作為大型集體項目，離不開氛圍濃厚的全民參與，「從娃娃抓起」的完善培訓體系，尊重市場、良性營運的商業聯賽，與國際接軌的開放交流等因素。日本「三大球」的進步，就是得益於學校體育、青訓體系、國內聯賽、職業化改革、海外輸送人才、與歐美人才交流等各環節的全面提升。龐大的青少年人才庫，成為日本體育最寶貴也最具競爭力的財富。

然而，知易行難，難就難在踏實打好基礎，而不是把寄望寄託於少數「天才球員」身上。加大投入建設群眾體育設施，發展青訓，打造真正職業化的聯賽，讓高水平球員到海外學習，這些早被證明行之有效的措施，就是得不到認真的落實與執行。

相反，體育成為了少數官員的提款機和自留地，還將金牌作為升官發財的政績，急功近利，完全不願意下長遠工夫。體育總局前局長苟仲文、前副局長肖天、前副局長兼足協黨委書記杜兆才等部級「老虎」腐敗被查。其他司局級中層官員不勝枚舉。金牌大國不等於體育強國。「三大球」是最好的試金石，仍在繼續測試中國體育真正的含金量。