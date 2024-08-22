撥亂反正：日本政局 輪迴悶局

一連3日討論了泰國的政治局勢，今日談談另一個同樣保留了王室的亞洲國家，並且碰巧也要更換政府首長的日本。上任未夠3年，民望已下跌了近七成的現任首相岸田文雄，日前表示不會在下月底的自民黨總裁選舉角逐連任，意味他將於個多月後卸任首相一職。

相對於廣為海內外民眾認識，先後兩次出任首相、合共在位長達10年的安倍晉三，岸田文雄的任期並不很長。但觀乎整個戰後日本歷史，尤其是自1955年起自民黨贏得首次國會選舉，至今60多年的執政期內，岸田的在任時間已絕不算短。例如許多人都應已記不起，在安倍與岸田中間，還有一位做了約一年首相的菅義偉。

這就是被形容為無限輪迴的日本政治悶局。每當民眾對政府施政、經濟現狀、或個別官員的言行與醜聞有不滿，可能會影響自民黨的選舉表現以至威脅其執政地位時，自民黨便會通過內部協調或派系鬥爭，促使或迫使民望低迷的在任首相重組內閣以至引咎下台。雖然新換上的首相與閣員往往也是換湯不換藥，缺乏推動改革的能力和決心，但習慣安於現狀及逆來順受的大多數日本選民，卻通常都會收貨，不會對已鞠躬認錯的執政自民黨趕盡殺絕。

再加上一貫偏低的投票率，以及缺乏強大、進取的反對勢力（不少日本反對黨成員的最大志願，就是獲自民黨垂青，招攬其入黨及委以重任），導致自民黨在過去70年來僅輸過兩次大選，但首相人選卻已換了接近30個，說好的政治和經濟改革遲遲未有落實，日本的政經實力在過去30年來反覆下滑，見不到從谷底反彈的曙光。此種輪迴悶局一度被兼具個人魅力與政治手腕的安倍晉三打破，但現在又有復辟之勢。明日再談。