橫眉冷看：要留意巴菲特的手影

本月初，亞洲區股市經歷了驚濤駭浪，由日本的日經指數和台灣加權指數牽頭，大幅度下挫，以點數計算，雙雙創出史上最大的單日跌幅，影響所及，就連大西洋彼岸的美國道瓊斯指數也一度急速下瀉，金融市場亂作一團，不少股民都在熱烈討論，全球經濟是否陷入衰退，股災是否已經重臨。

當散戶們爭相沽售、互相踐踏之際，日本股市卻在一天之內急升3,000多點，帶動全球市場回穩，如今事隔數星期後，看來一切又回復舊觀，小股民重新入市，甚至加碼建立「好倉」。

金融市場從來都是危機暗藏，你以為噩耗已經解除，但可能更大的一枚炸彈，就埋在腳底。世界上最成功的投資大師巴菲特，他旗下的巴郡公司現時坐擁現金2,770億美元，折合港幣逾2.1萬億元，這個數額等於香港財政儲備的好幾倍。巴郡寧可將天文數字的現金放在銀行，也不願意增持股票，可見在巴菲特看來，今日的股票市場是暗湧流動，就算不必全身而退，最少也該且戰且走。

巴郡持有的股票當中，以美國蘋果公司所佔的比例最大，但在今年上半年，巴菲特毅然決定將一半的蘋果股票沽出。老人家此舉是何用意，值得投資者深思。過去幾年，美國股市持續瘋漲，經濟正增長時，道指上升；經濟負增長時，道指亦升。升浪即使偶有調整，但轉過頭來，又是漲不停。

在全世界不少投資者眼中，美股似乎已成為穩賺不賠的買賣，你只要肯不停炒賣，就一定可以換來金銀滿屋，但世界上真有一門投資，可以長賺、必賺、大賺嗎？你可別天真了，一旦豬兒長得夠肥，就會被宰掉，但在未被宰之前，牠也會以為日子是永遠靜好的。