強詞有理：美顧此失彼

全球矚目的兩場戰爭目前都陷入膠着狀態：中東方面即使伊朗一再受辱，依然按兵不動，遲遲沒有對以色列採取報復行動；俄烏方面也是互相對峙，即使烏軍突襲侵入俄羅斯庫爾斯克，俄軍也不急於奪回失地。伊朗和俄羅斯都好整以暇，大有皇帝不急太監急的味道，到底是怎麼回事？葫蘆裏賣的是甚麼藥？

很明顯，伊朗和俄羅斯都在等待最佳時機，不是不出手，只是時候未到。先說伊朗方面，事先張揚將會直接攻擊以色列本土，雖是虛張聲勢，至今沒有任何行動，卻已令以色列和美國方寸大亂。以色列國內固然風聲鶴唳，民眾驚恐不安，經濟民生幾乎停頓；美國方面也是如臨大敵，緊急調動兩個航母戰鬥群及數十架F22戰機奔赴中東，幾乎把手上能夠動用的老本統統押上。難怪有人說，伊朗這招實在高明，不費一兵一卒就耍得對方團團轉，美國勞師動眾耗費大量資源，以色列更是草木皆兵瀕臨崩潰。

俄羅斯同樣很沉得住氣，面對烏軍突襲庫爾斯克並佔領逾千平方公里土地，俄軍剛開始時被打得措手不及，確實有點慌亂，但很快便穩住陣腳，除了積極調兵遣將，加緊空襲對方陣營，暫時沒有太多動作，似乎並不急於把入侵的烏軍驅趕出去。總統普京甚至還有時間對阿塞拜疆進行國事訪問，可見其成竹在胸，沒有被打亂節奏。

反而烏軍進退兩難，既無力進一步推進，也不甘心撤退，只能硬着頭皮耗下去。總統澤連斯基聲稱，烏軍已控制庫爾斯克地區逾1,250平方公里土地，包括92個村鎮。但他沒有說出的事實是，烏軍為此付出巨大代價，包括犧牲數千士兵生命，以及損失大量武器裝備。最大問題是，庫爾斯克地廣人稀，烏軍佔領那點土地根本沒有意義，也影響不了整個戰局。相反，如果繼續糾纏下去，等俄軍部署完畢，烏軍隨時被關門打狗，想跑也跑不掉。

說到底，中東和俄烏局勢都與美國有直接關係，以色列和烏克蘭失敗，即意味美國失敗，所以老美無論如何都要硬撐。但硬撐未必有好結果，許多事情不以人的意志為轉移，以色列四面楚歌，隨時有覆滅之虞，烏克蘭更是苦苦掙扎，隨時一命嗚呼。美國到處插手，變成到處受制，表面上不可一世，實際上顧此失彼。大家不妨拭目以待，看美國霸權還能維持多久。