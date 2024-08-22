假學生證買電子產品 共拘12人 涉款19萬

【本報訊】執法部門於7月31日至8月14日展開代號「凌風」行動，以打擊盜竊及詐騙罪案，行動中拘捕9人。截至昨日，執法部門再拘捕多兩男一女，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「管有虛假文書」、「行駛虛假文書」、「管有他人身份證」及「外出時備有偷竊用物品」。案中至今共拘捕10男兩女（18至54歲），包括兩名持「行街紙」的巴基斯坦籍男子，案件涉及12名受害人，損失共約19萬元。

包括兩假難民 初步調查顯示，該犯罪團夥懷疑使用虛假學生證，獲得電子產品商店提供的教育優惠購買電子產品，再以較高價錢出售圖利。在8月15日行動中，警員於中環國際金融中心商場巡邏時，發現其中3人於店舖購買了約12,000元電子產品，其後截查他們時，在其身上搜獲假香港理工大學學生證等證物，以及較早前購買的電子產品。

行動中共檢獲16部平板電腦、16支電子筆、24張懷疑虛假的學生證、一張懷疑屬於他人的香港身份證、兩張懷疑屬於他人的信用卡、10部手機、5個手提袋、一支電筒及一支螺絲批等。