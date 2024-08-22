搗網購彈票黨 拘17骨幹

薄酬招傀儡 13歲仔當跑腿 鑑於新界南總區今年上半年發生逾4,500宗騙案，涉款近8億，較去年同期飆升逾4倍，因此執法部門於本周一及本周二採取行動，偵破54宗網購及假冒客服騙案，瓦解一個「彈票黨」詐騙集團，拘捕17名骨幹，當中最細的是一名13歲學生，為了微薄酬勞甘當犯罪集團的跑腿，同時檢獲手機、空頭支票等證物。執法部門呼籲，青少年切勿貪圖一千幾百元報酬而墮入法網。

執法部門表示，今年首6個月，新界南總區共接獲4,561宗騙案，涉款高達7.8億元，較去年同期的1.47億元飆升4.3倍。當中網上購物騙案1,091宗，佔整體騙案四分之一，即平均每日有6宗；假冒客服騙案亦有上升趨勢達371宗，佔整體騙案約十分之一，市民損失金額雖然不大，但受騙人數眾多。

因此，執法部門於本周一及本周二，展開代號「古鐘」的執法行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕13男10女共23人（13至70歲），涉及48宗網上購物及6宗假冒客服騙案，涉款超過340萬元。疑犯分別報稱學生、侍應及無業等，並檢獲手機、平板電腦及空頭支票等證物。其中一名19歲的被捕女子，已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於昨日上午在沙田裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向執法部門報到。

行動中，執法部門搗破一個涉及全港多區的「彈票黨」詐騙集團，拘捕17名（13至60歲）骨幹成員，包括10男7女，他們分別扮演存入空頭支票、會面交收的跑腿、空頭支票傀儡戶口持有人，以及電話卡登記人等角色。他們涉及48宗於今年5月至8月發生的網購騙案，事主被騙去手機、平板電腦及名貴手袋等，損失由6,500元至10萬元不等，總涉款金額逾110萬元，並且起出多部手機及多張空頭支票。

冒銀行職員發入數短訊 詐騙集團為增加可信性，在使用空頭支票後，首先向事主發送偽造的入數紙，再假扮銀行職員發送偽造已入數的手機短訊，令其誤信已收到相關的款項。另外，集團又在不同平台招攬市民作傀儡參與詐騙行為，並透過即時通訊程式操控跑腿約受害人出來交收，從而隱藏身份逃避刑責。案中被捕的跑腿多為10至20歲年輕人，最細的僅13歲，執法部門呼籲青少年不要貪圖一千幾百元而充當詐騙集團的跑腿。

此外，搗破的6宗假冒客服案，騙徒假扮微信或中移動客服，指事主購買的百萬保險需續保、或訛稱其購買的免費手機開始扣數，事主心急澄清而誤信騙徒，把網上銀行資料、密碼交給騙徒，甚至把銀行存款直接轉給指定的戶口而受騙。案中事主總損失230萬元，最大一宗損失107萬元，6名被捕疑犯俱為傀儡戶口持有人。