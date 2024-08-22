男子遇截 檢值3萬毒

【本報訊】黃大仙區警員早前根據線報及經調查後，於前日下午約3時，在大埔新屋家截查一名本地男子及搜查其車輛，結果檢獲約24克懷疑霹靂可卡因。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓李（30歲）本地男子，並將他帶走調查。案中檢獲的毒品市值約3萬元。