通水案 食環主任稱聘親友屬不成文規定

被告 李達釗

【本報訊】本報於2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。廉政公署其後落案起訴一名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪。其中一名署理首席小販管理主任認罪，並將出任控方證人。其餘7名被告不認罪，昨日在區院開審。

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。羅世華日前認罪，並將出庭頂證不認罪被告。控罪發生於2019年7月11日至8月20日期間。控方指，案發期間，羅編製及發送了11份應徵者名單給其餘被告，串謀在面試中優待36名應徵者。

收電話叫製作名單 優待加分 控方開案陳詞指，約於2019年7月16日，戴焯輝致電羅世華，指羅會陸續收到很多名字及資料，並建議羅「做個表方便做記錄」。羅意會到戴指示他製作的名單是要發送予遴選委員會的成員，當他們在遴選面試遇到名單上的應徵者時會「幫幫」他們，給予優待或給一些 「人情分」。

控方指，羅世華任職食環署期間，不時聽到同事提及助理小販管理主任的招聘活動有一不成文規定，會聘請一些與現職或退休食環署職員有親戚或朋友關係的考生。食環署確認姓名出現在羅世華編製的11份名單上的36名應徵者，有27人合格，佔75%，他們取得的平均分為67分，比整體高。案件編號：DCCC 1055/2022