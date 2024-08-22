警司非禮案 女警：阻醉駕被推跌

警司 陸振中

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，涉嫌於前年3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。就危駕襲擊事件，女事主稱被告飲酒後失去理智，走上私家車駕駛座，「係咁想閂門」，她嘗試阻止不果，遭夾在車廂跟車門之間。辯方質疑她說法不符閉路電視片段，她飲泣道「一定有發生，你拎其中一段就喺度話我……」

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。就襲擊事件，據控方指，2022年7月15日，被告在粉嶺一酒家安排晚宴，歡送總督察黃燦熊。晚宴結束後，被告明顯有醉意，但他堅持自己駕駛，期間被告曾在牽晴間停車場襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯。

Ｘ昨接受盤問時指，當日在牽晴間停車場內，她追上走在前方的被告，被告突然由上而下撥她的手令她跌落地，面朝天花板。Ｘ稱當時「諗都無諗過，魂魄都未返嚟」，她不肯定被告的手碰到她身邊哪處，但肯定被告有接觸她，令她跌倒。Ｘ稱站起後，見被告坐到他的私家車司機位，「係咁想閂門」。為了阻擋被告開車，Ｘ即上前，她被夾在車廂跟車門之間。被告隨後推她，令她再跌在地上。

說法被質疑 哭稱有發生 Ｘ形容當時情況「超混亂」，被告已失去理智。她改到私家車前座乘客位，嘗試拔車匙，但無法詳述情況。辯方指，Ｘ上車後有佩戴安全帶。此時，Ｘ開始飲泣，說「唔記得，真係唔記得……我記得嘅已經寫咗喺口供」。辯方又質疑，她的說法與閉路電視片段不符，她則哭着堅稱有發生。案件編號：DCCC 137/2023