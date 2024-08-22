涉助蔡天鳳前夫潛逃 兩人10月答辯續准保

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯3人被控一項謀殺罪，前家姑被控以妨礙司法公正罪。其餘兩人則涉嫌協助鄺港智逃走，被控串謀妨害司法公正罪。該兩名涉協助鄺港智逃走的被告，昨日在九龍城裁判法院應訊。法庭應辯方要求，把案件再押後至10月16再訊，但表明下次無論如何均要聽取答辯，該兩名被告續准保釋。

應訊的兩名被告分別是任遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢。案件經過數次押後，辯方於昨日再申請押後，以便進一步審閱文件。控方指，基於公平原因，對此沒有反對。

距離首次提訊逾一年 裁判官明言，被告林舜已第二次更換律師團隊，而本案距離首次提訊已經超過一年，兩名被告尚未答辯，情況非常不理想。

裁判官表明今次是最後一次批准押後，下次提訊時，無論如何要聽取答辯。如果被告不認罪，屆時會進行審前覆核。

兩名被告同被控於2023年2月24日至25日之間（包括首尾兩日），在香港，預期針對一名稱為「Alex」的男子可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀和與一名稱為「Ivy」的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為妨礙司法公正，即協助該「Alex」緊急地及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

本案牽涉另外4名被告。其中蔡天鳳前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。3人的案件會在高院審理。至於蔡天鳳前家姑李瑞香（63歲，退休人士），則面對一項妨礙司法公正罪，案件已轉往區院審理，會在9月5日再訊。案件編號：KCCC 1111/2024