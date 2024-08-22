醫健：老有所醫：機械臂輔助膝關節手術好與壞

膝關節置換手術是治療嚴重膝關節退化最有效的方法。它不但可以讓病人減少膝痛，重過正常生活，還讓病人改善生活質素。

膝關節置換手術需要截骨（俗稱鋸骨）和軟組織平衡，然後安裝人工合金假體（俗稱人工鉸）。根據外國國家登記經驗，大概有3%的病人10年後需要進行翻修手術，接近7%的病人在20年後需要再次進行手術。

近年香港引入機械臂輔助關節置換手術，旨在增加截骨手術的準確性，透過即時電腦計算軟組織鬆緊提示醫生如何把合金假體安裝，所以手術的準確性提高，從而增加關節功能和減少假體鬆動引致需要翻修手術。

機械臂輔助有不同廠商，利用方法亦略有不同。麻醉後，除了手術傷口，醫生亦需要在大腿和小腿骨打開兩個小傷口來安裝四根鋼釘，讓電腦知道骨的結構，即時計算截骨方向，增加準確度。手術完成後這4根鋼釘便會拿走。

但是機械臂輔助亦有它的壞處，包括：

1）手術和麻醉時間較傳統方法長，對於年長多病患者或有潛在風險。

2）多了4根鋼釘傷口，理論上多了傷口問題。

3）4根鋼釘取走後的骨孔有機會引致骨折，對於年長並有骨質疏鬆患者或有潛在骨折（俗稱斷骨）風險。

4）機械臂儀器價錢較貴，廠商儀器動輒過數百萬至千萬元，在資源缺乏地方或國家並不可取。

膝關節置換手術是一個非常成功的手術，這建基於手術前的充足準備、術中醫生經驗、術後鎮痛和復康治療。新科技或許對一些較年輕患者較有優勢，但對於一般較年長患者暫時並沒有明顯證據支持。骨科專科醫生吳富源

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