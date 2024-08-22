大嶼山反電動單車拘3男

【本報訊】大嶼山區執法部門，於本周二在區內舉行交通日，重點打擊區內非法駕駛電動可移動工具、違例泊車及不守規則過馬路等交通問題，並且拘捕3名男子（22至61歲），涉嫌駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、駕駛時沒有戴上認可防護頭盔、駕駛未有登記及未持牌車輛。警員同時扣查3部電動可移動工具。被捕人已獲准保釋候查，須於9月中旬向執法部門報到。

交通違例發51告票 另外，警員共發出51張定額罰款通知書及16張傳票，涉及違例泊車、在限制區內裝卸貨物、停車收費錶沒有繳費、在行人過路安全島上停泊、沒有許可證而在封閉道路上行駛、沒有遵循道路標記、沒有展示有效的車輛牌照、在沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛貨車、行人不依交通燈號橫過馬路及在行人路上騎單車。

執法部門重申，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。同時提醒市民，電動移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。