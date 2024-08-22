搜藥房商舖夾公仔店 檢冒牌香水化妝品5000件

【本報訊】香港海關早前接獲市民舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌香水及夾公仔機店向顧客提供懷疑冒牌香水，關員經調查後，並在商標持有人協助下，於8月8日至20日期間，突擊搜查分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌、西貢的3間藥房、4間零售店及3間夾公仔機店，檢獲約5,000件懷疑冒牌貨品及相關設備，包括香水、化妝品、護膚品、6部夾公仔機及3部硬幣兌換機，涉案冒牌貨及相關設備市值約33萬元。

共8男女被捕 海關拘捕4男4女（20至46歲），分別為3名店舖負責人及5名員工，俱涉嫌違反《商品說明條例》，其後已獲准保釋候查。據了解，涉案的夾公仔機，每夾一轉為5元，夾公仔機屬於同一東主，海關正調查場主會否違反法例。

這是海關首次發現有人利用夾公仔機提供冒牌香水吸引客人，放有冒牌香水的夾公仔機，一般在店舖的門口當眼處，藉此提高營業額，但為降低營運成本而向顧客提供來歷不明的冒牌香水，卻罔顧消費者的健康。有關香水、化妝品及護膚品直接在皮膚上使用，其品質及安全性十分重要，為安全起見，海關會將其送往政府化驗所，以檢驗是否含有對人體有害的物質，暫時未有接獲有人使用貨品後不適情況。

另外，涉案零售店以試用裝作招徠，該些香水、化妝品、護膚品售價介乎20至350元，為正價價錢約二至五成。大部分的香水包裝比較小，容量介乎1.5至15毫升，部分檢獲的香水款式，在市場上從來沒有相同容量的正貨品。涉案店舖則向顧客訛稱，該些貨品為正貨貨品的試用裝，並以較低價錢吸引顧客購買，企圖以假貨冒充正貨。

初步調查顯示，相關貨品大約涉及10個商標及品牌，海關仍在追查貨品的來源。至於貨品的印刷及包裝比較粗糙，市民只要仔細觀察，便可容易分辨真偽。海關呼籲消費者於購買產品時，應光顧信譽良好的商戶，如有懷疑，可向商標持有人或其代理商查詢， 另外，商戶在採購物品時亦應小心謹慎。