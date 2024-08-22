港大中大入選國優計劃 培育良師

【本報訊】中文大學及香港大學納入國家教育部第二批「國家優秀中小學教師培養計劃」（「國優計劃」）試點高校名單，是首次有本港大學獲納入計劃。教育局表示，歡迎本港兩所大學獲教育部納入「國優計劃」院校名單，並支持兩間大學配合計劃，為國家及香港培育教育專業人才。

首批學生2025/26學年入讀 教育局回覆查詢時指，據了解兩所大學將按其遴選標準，擇優錄取合適的學生，預計首批學生將於2025/26學年入讀。根據機制，現時非香港永久性居民，如持有認可的師資培訓資歷，以及相關入境處簽發的證明文件，可以申請成為檢定教員。透過「國優計劃」赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地學生，將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷。

中大表示，中大教育學院與中大（深圳）合作，計劃開設為期兩年、專為國優計劃而設的碩士學位課程，預計今年底或明年初起，接受2025/26年度的入學申請，學生將在中大校園及中大（深圳）校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校進行教學實習。

根據國家教育部通知，「國優計劃」是為培養研究生層次的高質素中小學教師，拔尖創新人才，重點發展AI人工智能及STEM教育相關課程。教育部亦鼓勵到港的內地生留在香港任教，亦支持相關學生畢業後到內地任教。