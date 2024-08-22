膠袋笠頭 開車棄兩老犬 寶蓮寺：涉案員工已停職

【本報訊】大嶼山寶蓮禪寺日前爆出有工作人員涉嫌虐狗，兩隻年邁狗女被寺內工作人員以塑膠袋笠頭，再開車拖至後山棄置。寶蓮禪寺再透過社交平台回應事件，指已即時停止涉案員工職務，涉事員工不得返回寺院，寺院正全力配合執法部門調查。有組織就事件發起聯署，要求寶蓮禪寺道歉並追究相關人士責任，並加強寺院員工動保意識。

寺院又指，在得悉事件後，已即時派員搜尋狗隻及於當眼位置張貼告示，並聯絡地區人士協助搜尋，又對坊間自發尋狗的熱心人士表達感謝，呼籲眾人注意安全，寺院會待有關事件完成調查後，再向公眾交代。

團體聯署 要求依法究責 NPV動物權益教育（AREbyNPV）就事件發起聯署並提出訴求，包括要求禪寺依法追究相關人員及管理層的責任；公開對範圍內所有動物的動物福利管理制度、處理手法及員工指引，以及加強員工的動物保護意識，承諾昂坪範圍內所有動物得到妥善照顧等。