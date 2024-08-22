澳門消息：賀一誠不競逐連任特首

【本報綜合報道】澳門行政長官賀一誠昨發表聲明，宣布不參加第6任行政長官選舉。他在聲明中表示，因身體健康尚未全面恢復，為澳門長遠發展，從大局出發，決定不參加第6任行政長官選舉。在擔任澳門第5任行政長官任期即將屆滿之際，感謝中央、澳門各界及居民給予的信任和支持，並感謝全體公務員的協作和配合。

指健康尚未完全恢復 翻查紀錄，賀一誠自6月21日起突然宣布休假13日，原定7月4日復工，但在7月起再休假至7月19日，於7月20日第3度請假，休假至7月29日，即合計休假39天。他在本月1日首次出席公開活動，即解放軍駐澳部隊舉辦的慶祝活動。當局曾稱他利用休假期間進行例行體檢，並接受了必要的診療，目前身體狀況良好，惟當局無公布賀診療的原因為何。

賀一誠在澳門出生，完成學業後，接手家族生意，在內地投資設廠。2009年循工商金融界別間選進入立法會，並獲選為副主席。2014年當選立法會主席，到2019年7月辭任，參加澳門行政長官選舉，他是唯一候選人，以392票高票當選，成為澳門第5任行政長官。