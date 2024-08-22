涉不滿管治 煽惑殺林鄭 六旬漢稱刻毒貼文屬玩笑

【本報訊】一名退休人士涉嫌在網上發貼文，表示要認真考慮如何殺死前特首林鄭月娥，因而被控一項煽惑他人蓄意嚴重傷人罪。他不認罪，案件昨日在區院開審。控方指，被告解釋說不滿林鄭月娥管治，故說話比較刻毒，他發貼文是為了開玩笑，但控方不同意。

警誡下稱願刪除留言

控方指，被告在警誡下稱「Facebook係我嘅，當時我唔滿意特首林鄭處理疫情和反修例事件，所以響我Facebook度留言，我願意delete咗個留言」。被告亦表示，對林鄭管治不滿，因此說話亦比較刻毒。被告亦確認，他在貼文中的留言，當中包括用錢或以利益收買林鄭身邊的人、想約林鄭的丈夫林兆波見面、用槍炮及子彈、向林鄭施以美人計埋身，及落詛咒要令林鄭癱瘓甚至是殺死她，才可以制止她作惡等。被告解釋他發布貼文只是為了開玩笑，不認為他的朋友會付諸行動。惟控方不同意被告的說法。案件編號：DCCC 1017/2022