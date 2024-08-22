就屠龍案證據引導陪審團 官：未被起訴行為僅作參考

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺警員。事件中多人被捕，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高院續審。法官繼續引導陪審團，指證據提及有關被告的未被起訴行為如暴動，只可以視作本案背景考慮，不能以此判斷被告有犯罪傾向參與串謀。

總結針對李家田指控 法官總結有關控方針對被告李家田的證據，指控方多次質疑李家田以往在示威時的行為，質疑李在「屠龍小隊」中不只是「行行企企」的角色。法官指若陪審員認為李有作出衝擊警察、參與暴動縱火等未被起訴的行為，只可用以考慮本案事件背景，但不可因而判斷李就本案有犯罪傾向。法官又指如不相信李曾參與暴動等，則毋須考慮與本案無關的事。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20歲至29歲。首6名被告同被控「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023