僅兩區關愛隊洗樓 揪高危照顧者

【本報訊】當局早前表示正積極研究設立高危照顧者資料庫，針對性地為他們提供服務。有議員昨表示，若長遠制訂以照顧者為本的政策，成立照顧者資料庫是不可或缺的，特別是現時的高危照顧者，並促當局將關愛隊上門識別的服務拓展到全港18區；有學者則建議可透過「洗樓」找出高危照顧者。

促醫管局助建名冊 議員李世榮昨在電台節目中指出，現時地區支援網絡「掹掹緊」，還未找出高危照顧者，亦反映不到急須支援人士的需求。他指高危照顧者是有特徵的，他們比較隱蔽，需要主動去找出他們，即使當局推出照顧者支援熱線或網上資訊平台，「這班隱蔽的高危照顧者，未必懂得或了解有這些的支援，有上年紀的照顧者要有第三者，無論關愛隊或者社署的社工協助下，他才會接觸到這些支援措施」，現時全港18區有兩區利用關愛隊上門找出高危照顧者，然後轉介予社署跟進，希望當局能加快步伐，將關愛隊拓展到全港18區，運用關愛隊上門找出照顧者。

李補充，照顧者會與長期病患者或者被照顧者人士，一同到醫院覆診或使用其他機構服務，「要將一條條線收回來」，然後才可以放入照顧者資料庫；醫管局亦可考慮將資料放入資料庫，因此設立照顧者資料庫不能單靠關愛隊，關愛隊是其中一個渠道，關愛隊只是有機會找出不需要到醫院覆診的照顧者，他指「其實只要能夠接觸到照顧者方式方法，政府都應該要行，然後可以收集成為資料庫」。

對於如何找到高危照顧者，樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶在同一節目中表示，要先分辨何為高危照顧者，從而設試點「洗樓」找到高危照顧者，又建議關愛隊每隔數月可向照顧者發送短訊以表關心。她指找出高危照顧者沒有捷徑，但可提供誘因，例如低價安裝平安鐘等吸引長者加入地區網絡。