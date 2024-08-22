悲劇頻生 倡4招助獨居老人

健康評估 鄰里相扶 社區看護 完善資料庫 近年香港發生多宗照顧者悲劇，包括觀塘區上星期揭發一宗母子雙屍案，有工會昨日約見勞工及福利局副局長何啟明，有議員表示獨居長者及隱蔽長者在日常生活極易被忽略，需要社會更多的關懷，政府部門則「孤軍作戰」、「各自為政」，建議政府建立4層架構，支援獨居長者。

議員鄧家彪表示，香港有12萬公屋住戶為獨居長者、當中5,800多個住戶為90歲以上、26,000多個為80歲以上，但他引述當局表示私樓獨居長者的數據未有方法可掌握到，而當局正在跟進9,000個隱蔽長者個案。

他又指關愛隊也未能掌握到有多少獨居長者，認為政府各部門對獨居長者問題「孤軍作戰」、「各自為政」，建議勞福局和社署應該盡快建立長者名冊。

議員嘆政府各自為政 他建議建立4層架構，首先個人方面政府相關部門可以通過安老統一評估，判斷該獨居長者的身體情況是否為體弱個案，評估應否資助完善他們的居住環境設施，例如在屋內增加扶手設備及樂齡科技，上門檢查平安鐘等；鄰里可透過關愛隊宣傳，帶動鄰里之間主動關愛獨居長者；社區方面，關愛隊可與屋邨保安加強合作，共同支援獨居長者，同時關愛隊可以完善獨居長者資料庫，由民政及青年事務局與社會福利署協調，給予關愛隊探訪長者住戶名單，關愛隊作為一線人員透過家訪確認該長者是否獨居，並上報房署以完善獨居長者資料庫；長者中心可登記獨居長者的求助個案，再聯繫社署支援。不過他指香港目前140.5萬名65歲以上的長者中，只有25萬人入會，入會率僅為17%，故建議實行一個自動入會機制，讓獨居長者自動成為會員長者。

黃大仙區區議員莫建榮表示他們正和勞福局倡議建立長者綜合服務中心和長者飯堂，讓社區有比較廉價的食堂供長者使用，也可成為長者社交的地方。

照顧者熱線使用量低 被問到以老護老問題持續，政府措施是否足夠，鄧表示長者數量和年齡持續攀升，認為政府部門自己有責任需要進行改革，並形成支援網絡。他又指關愛隊基本上是義工，不能只依賴他們，質疑為何有接近八成長者領取政府福利，但政府未能辨識獨居和傷老。

他又指照顧者182183熱線的使用量比預期中低，甚至回落，與長者數量和需要不成正比，建議醫院在藥袋上列印熱線電話，將服務「打入長者個腦」。