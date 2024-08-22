2內地漢揭管理元朗粉嶺私煙倉

【本報訊】前日中午約12時半，香港海關人員在元朗八鄉錦上路一帶進行反私煙行動，期間在一個面積約1,500呎的鐵皮倉外、截查兩名離開倉庫的內地男子，並在倉庫內檢獲約700公斤未完稅製成煙草。其後，關員押解二人到元朗逢吉鄉另一鐵皮屋調查，再於一個面積約1,000呎的倉庫內，起出約41萬支未完稅香煙，隨即拘捕該兩名內地男子。

經初步調查後，關員於同日下午約5時半，再押解該兩名內地男子到粉嶺沙頭角公路一物流貨倉搜查，在場內檢獲1,540公斤未完稅製成煙草。案中共檢獲2,240公斤未完稅製成煙草及41萬支私煙，市值約1,700萬元，應課稅值共約1,000萬元。

兩名被捕內地男子分別31歲及42歲，報稱物流工人及農夫，相信他們為兩個倉庫的管理員，被截查時相信他們出發前往粉嶺物流倉庫提取未完稅煙草。兩名被捕內地男子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件會於今日在屯門裁判法院提堂。

擬用衣物包裝轉口 案中檢獲的香煙並非本地主流牌子，相信並非供應本地市場，估計將會轉口到外地。至於檢獲的製成煙草中有衣物覆蓋作掩飾，估計不法分子利用衣物作掩飾，重新包裝該批未完稅煙草及香煙，稍後會把貨物寄往歐洲。