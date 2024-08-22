遠洋船走私 採迂迴路線掩飾 電子產品值半億

避查諗計 2貨櫃抵馬來西亞再運內地 香港海關早前透過情報及經分析後，發現有不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，經調查後鎖定一艘準備由香港前往馬來西亞的遠洋船。至上周三（14日），關員在該艘船上的兩個貨櫃內，檢獲包括電子零件、電腦伺服器及電腦記憶體的大批懷疑走私貨物，估計市值共約5,000萬元。海關表示，不排除不法分子擬用迂迴路線，先把有關貨物走私至馬來西亞再偷運至內地，以逃避約800萬元的稅款。

本月初，海關根據風險評估，經情報分析後鎖定兩個經遠洋船出口到馬來西亞的貨櫃，並於上周三查驗該兩個目標貨櫃。該兩個貨櫃分別報稱載有不同物品，其中一個報稱裝有銅物料、電線、電路板及碳粉盒，另一貨櫃則報稱裝有金屬廢料和電線，經檢驗後結果在該兩個貨櫃檢獲大批未列艙單貨物。

包括電腦伺服器記憶體 海關表示，人員替該兩個40呎長貨櫃進行X光檢查後，發覺當中影像可疑，顯示貨櫃內有多款不同貨物，而並非報稱以金屬為主的貨物，因此相信貨櫃內收藏了懷疑走私貨。經進一步檢查後，關員發現貨櫃內有大批未列艙單貨物，包括電腦伺服器、電腦記憶體及電子零件等，總值約5,000萬元。

經跟進調查後，海關發現該兩個貨櫃的付貨人，均為海外公司及海外人士，目前案件仍在調查，不排除稍後有涉案人士被捕。在本案中，關員發現有關貨櫃近門口位置，均放置有被申報的貨物作掩飾，因此關員需取出貨櫃內所有貨物，始能發現當中的未列艙單貨物，故不排除走私分子刻意把走私貨混雜當中，企圖逃避執法人員偵查。

倘成功偷運 逃稅800萬 另外，本案檢獲的走私電子產品，過往均是走私至內地的熱門貨品，因此不排除不法分子嘗試採取迂迴路線，先把有關貨物走私至馬來西亞，繼而再偷運至內地，一旦成功偷運，相信可逃避約800萬元的稅款。