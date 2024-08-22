港電競乏支援 選手須四圍撲贊助

【本報訊】綽號「蝦皮」的16歲中學生鄭業楷，日前在手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽奪冠，成為本港首位世界第一。中國香港電競總會創會會長楊全盛指出，本港電競選手在緊絀資源下仍能奪獎絕不容易，有議員表示與其選手要「四圍撲」贊助，建議政府成立基金，資助選手參加國際化賽事。

前Pokémon GO香港隊領隊張樂行昨在電台節目中指出，對「蝦皮」奪冠佩服又感動，指有關賽事競爭很大，在亞太區僅兩個名額。

張樂行又指曾協助「蝦皮」籌募參賽經費，尋找商業贊助，但多次遭到奚落，曾被質疑是騙子，最後獲得幾個熱心人贊助。

楊全盛直指香港做電競選手絕不容易，曾有選手到英國比賽，提到贏不到賽事就無錢買機票回來。他表示，政府在2017/18年曾撥款一億元資助在數碼港商場建立電競場地，令本港電競公司由數間增至過百間，但生不逢時，其後遇上社運加疫情，亦令選手找贊助困難。

倡當局設基金 資助參賽 具有科技背景的議員黃錦輝指過往很多人戴有色眼鏡看電競運動，選手亦要「四圍撲」贊助，建議當局成立電競運動的基金，資助選手參加國際化賽事。