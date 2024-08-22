單車節明截止報名 2路線均升級
【本報訊】由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日舉行。今屆單車節首次加入運動嘉年華，同時提升路線體驗，當中「50公里」路線會增加多一條隧道，將覆蓋平時難得開放給單車行走的「四隧三橋」。而「32公里」參加者除昂船洲大橋外，更可首次踩上汀九橋，解散地點改為西九文化區並首設嘉年華。而單車節由上周五（16日）開始接受報名，並將於明日截止。
須通過單車技術評核
新一屆單車節為單車愛好者提供多種類別活動，「50公里組」和「32公里組」於今年共有逾6,000個名額，上周五開始接受報名，明日截止。9月會先進行單車技術評核，除曾完成2022年或2023年單車節項目，或獲中國香港單車總會認可資格的健兒外，所有參加者均須出席並通過大會安排的單車技術評核。
新鴻基地產執行董事郭基煇則指，新地香港單車節已成為香港以至國際矚目的體育盛事。今年單車節的公眾善款加上新地額外捐款，合共130萬元，經已全數撥捐公益金，用作支援心血管疾病，以及認知障礙症病患者及照顧者的服務。
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