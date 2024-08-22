單車節明截止報名 2路線均升級

【本報訊】由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日舉行。今屆單車節首次加入運動嘉年華，同時提升路線體驗，當中「50公里」路線會增加多一條隧道，將覆蓋平時難得開放給單車行走的「四隧三橋」。而「32公里」參加者除昂船洲大橋外，更可首次踩上汀九橋，解散地點改為西九文化區並首設嘉年華。而單車節由上周五（16日）開始接受報名，並將於明日截止。