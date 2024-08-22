理大支援4體育總會新秀

【本報訊】香港理工大學及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會日前簽署合作備忘錄，讓校方團隊及學生支援港協暨奧委會轄下4個本地體育總會的新秀運動員，為運動員鑑定較易受傷的位置、視察運動員姿勢並分析有機會引致受傷的動作、為有傷患的運動員提供康復治療，以及比賽時的現場支援。

理大校董會主席林大輝表示，中國香港代表隊在今屆巴黎奧運會，取得兩金兩銅的歷史佳績，除了有賴運動員的堅毅和拚搏之外，亦必須歸功於背後團隊的努力。他又表示校方期望與港協暨奧委會攜手合作，為運動員提供更好的訓練和支援，在國際賽事中為國家及香港爭光。

理大團隊及學生將透過是次合作，為中國香港手球總會、中國香港棒球總會、中國香港體操總會及中國香港網球總會的新秀運動員進行季前評估、訓練支援、康復治療及現場支援，預期首學年將有約100名理大物理治療學學士課程及運動物理治療理學碩士課程，以及理大專業進修學院運動專科物理治療專業證書課程的學生參與計劃。