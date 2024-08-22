巴士巡遊夾道歡迎 奧運港將贏盡掌聲

奪佳績致敬 風雨無阻市民熱情 港隊今屆奧運收穫兩金兩銅共4面獎牌佳績，在獎牌榜排第37位創歷史新高，更是首次連續兩屆奧運贏得獎牌。港隊代表團昨早舉行巴士巡遊，包括女子重劍個人賽金牌得主江旻憓及女子自由泳兩面銅牌得主何詩蓓出席；至於男子花劍金牌得主張家朗，因身在外地缺席。巴士巡遊期間雖有風雨，但無損市民熱情，大批市民夾道歡迎。當局稱會加強運動員的培訓系統，香港體育學院正就運動員直接資助的機制進行檢討，料明年初前完成。

出席巴士巡遊的運動員，包括女子重劍金牌得主江旻憓、游泳項目奪得兩面銅牌的何詩蓓、乒乓球隊混雙組合黃鎮廷、杜凱琹，以及劍擊運動員何瑋桁等，連同教練及代表團成員等約20人。眾人分別乘搭兩架開篷巴士，於昨早10時許在體院出發，途經港鐵大圍站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭，前往添馬公園，全程約90分鐘。

沿途有大批市民冒雨為運動員打氣及拍照留念，有市民大叫「香港運動員加油」、「江旻憓唔好退役啊！28年洛杉磯奧運繼續打」、「何詩蓓加油，洛杉磯見」。巴士約於11時45分抵達終點添馬公園，逾百市民紛紛舉起手機拍照，現場歡呼尖叫不斷，有市民帶同自製橫額為運動員打氣，運動員亦近距離與市民握手、簽名及自拍留念等。

國家隊下周訪港 門票今發售 政府昨午為港隊舉行返港歡迎儀式，並頒發表揚狀。當局指會繼續不遺餘力培訓本地體育人才，推動香港體育發展，包括完善規劃發展和優化體育設施，致力為運動員提供支持性的環境，讓他們不論在訓練、參賽，以至退役之後，都有良好的發展路向和生涯規劃。當局又指，一直與香港體育學院和體育總會保持溝通，不斷強化運動員資助機制和資助金額等培訓系統，體院正就運動員直接資助的機制進行檢討，預計明年初之前完成。

此外，巴黎奧運會國家隊代表團將於下周四（29日）起一連3日訪港，下周五出席「奧運健兒大匯演」，並於翌日（31日）上午進行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，有關門票於今早10時起，於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，每張20元，不設優惠票，每人每次限購兩張。大匯演及兩個運動示範項目在城市售票網上將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目進行購票。