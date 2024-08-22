拾荒囤積垃圾損衞生 協助露宿者 當局有責

【本報訊】有議員日前到訪土瓜灣衞生黑點，發現有拾荒老人和露宿者囤積垃圾，產生衞生問題，認為政府應主動提供協助。同時亦發現該區有人在政府警告牌以及監控鏡頭下仍然棄置雜物，促請部門能加強巡查和檢控，以及衞生意識的宣傳教育。

衞生黑點攝錄系統乏阻嚇 議員黃國在社交媒體發文指，日前與九龍城區議員黃文港在一個停車場旁的私家巷目睹拾荒老婦囤積發泡膠盒。老婦指發泡膠箱回收價低，希望積少成多、賺多些，部分店舖會送發泡膠盒給她，順便處理垃圾。黃國又指有另一露宿長者在體育館一帶堆積雜物，當中更有腐爛變壞的食物。他認為，這些行為會引起環境衞生問題、更是屢勸不改；至於露宿者進食腐壞食品，也會危害健康，認為值得關注。

社署2023年3月底數字指本港有1,441名露宿者，大多年紀老邁。黃國指拾荒者雖然協助社區回收環保物料、增補收入，但反映社會深層問題。他指露宿、拾荒問題牽涉不同部門，期望當局及服務單位緊密合作，並提供協助。

另外，黃國又指部分衞生黑點即使有橫額警告及攝錄系統，仍有人棄置雜物和建築材料，懷疑警告字句和攝錄系統的成效。他期望相關部門加強巡查檢控、加強衞生宣傳教育，以增強市民公德心。