灣仔海濱引入輕食售賣機 反應兩極

【本報訊】今年《財政預算案》宣布在海濱引入「潮流輕食飲品智能售賣點」。昨日灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」推出首個售賣點試業，服務時間由上午7時至晚上11時，稍後正式投入服務則會推展至24小時運作，並於今年內在觀塘茶果嶺海濱再設另一售賣點。本報記者昨午現場視察，共有6部自動售賣機，包括軟雪糕、爆谷、棉花糖和飲品等，可使用多種電子付款方式，價錢介乎18至35元。有市民認為設熱食的美食車會更吸引，亦有人反映價錢太貴，未必會幫襯，甚至有人指設施太多反建議「乜都唔做」回歸寧靜海濱。

售賣點的外形似兩卡列車，有多款自動售賣機，其中雪糕售價約32至35元，若加配料則要加5元不等，爆谷和棉花糖售價約為35元。

發展局高級工程師（海港）胡穎如表示，售賣點所選擇的食物種類是市面上受歡迎但不常見的，會適時加入不同口味。而發展局會在試業期間視乎人流，再考慮何時適合正式開放24小時。

價錢太貴 「靜靜行吓仲好」 市民李小姐認為，價錢略貴不太吸引，加上附近亦有雪糕車，故不會幫襯，又建議「寧願佢賣魚蛋燒賣」。與兒子在海濱踏單車的湯先生認為，價錢大眾化可接受，假日海濱人流較多，相信對家庭客有吸引力。

市民陳小姐則認為售賣機不太吸引，「可能遊客都OK，普通市民可能行一行就走」，坦言價格太貴，又指海濱毋須設置太多設施，「我覺得佢（政府）乜都唔做，畀我靜靜哋行吓仲好」。