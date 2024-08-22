屋邨加租 增10%住戶荷包痛 房協呻維修成本重

26年來最癲 甲類高見近$8000 房協將上調約3.2萬個屋邨住戶10%租金，並於10月生效，首3個月加幅將獲寬免。租戶於明年1月1日才需繳交新租金，惟寬免不適用於5個「富戶」租戶，即在10月起便要繳交新租金。而今次雙位數加幅是房協自1998年來最大加幅，其中屬甲類屋邨的筲箕灣明華大廈第1期（重建），加租後有單位租金高達7,645元。有消息人士指，一半屋邨的樓齡已過50年，其維修成本持續上升，令營運帳目連續多年出現赤字，若不加租未來兩個年度均會出現逾億元虧損，加租後則縮窄至數百萬元。

經調整後，房協甲類及乙類出租屋邨租戶將會分別每月平均多繳約230元及640元租金。租戶將會就新的租金金額收到書面通知。房協指考慮到社會目前的經濟狀況，決定向租戶提供特別紓緩措施，寬免首3個月的額外租金，房協因而少收接近2,400萬元的租金收入。至於「富戶」則須由今年10月起繳交新租金，以維護資源合理分配。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

房協：年用7000萬支援居民 房協加租機制參考房委會公屋住戶的收入指數變動作為居民負擔能力的指標外，亦考慮到屋邨營運成本。房協指出，在租金檢討中考慮的營運成本，未完全反映房協於屋邨營運投放的所有資源，包括為居民提供的各項支援服務達每年約7,000萬元。

房協總監潘源舫指，今次調整租金考慮了居民的負擔能力，以及出租屋邨的營運成本上升兩個因素。而過去兩年出租屋邨的成本上升幅度超過11%，今次上調租金亦未能完全彌補有關的升幅，加上房協轄下的20條屋邨，有一半以上樓齡已經超過50年，日常維修保養及改善工程開支都不斷令成本增加。

寬免加幅 倡延長至半年 議員楊永杰認為房協加租安排「能理解，但不是太理想」。他指過去房協沒有制訂公屋租金調整機制，加租時會傾向考慮租戶的負擔能力，故此租金上調幅度一直低於房委會，今次的加租幅度和免租措施與房委會看齊，普遍租戶均感失望。他續指，雖然房協面對老舊公屋維修保養問題不比房委會少，對其財政壓力亦有一定影響，惟房協出租單位的租金較房委會高，跟隨其加租10%將大大增加長者和基層租戶的經濟負擔。他建議房協調整租金時繼續考慮居民的負擔能力，適當下調加租幅度，甚至將寬免額外租金安排由3個月延長至半年。

房協轄下甲類屋邨出租單位每月租金