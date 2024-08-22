日夜繽紛輸頭威 第2波各界睇低

18區空談救市大計 公帑惠基層更實際 疫後經濟疲弱，早在去年政府已推出夜繽紛活動救市，至今年初政府提出打造地區特色市集和活動的「18區日夜都繽紛」以圖催谷消費市道，各區區議會在今年上半年總共舉行30項繽紛活動，大鑼大鼓好不熱鬧，可是一踏入6月中旬卻迅速沉寂，有些區會的提振地區經濟專責工作小組（工作小組）更逾半年沒有開會。相關活動到底花了多少資源，當局沒有具體數字。有區議員表示沒開會不等於工作小組的任務完結，目前有個別區議會正醞釀第二波的繽紛活動。不過，有議員質疑提振地區經濟的成效，指18區的繽紛活動即使畫上休止符也不是壞事，認為區議會集中精力幫助基層市民更為實際。

首季井噴式推出 次季即沉寂 率先為「18區日夜都繽紛」打響頭炮的，是觀塘區舉辦橫跨歲晚和農曆新年的「龍騰觀塘新春夜市」；緊接各區亦相繼推出應節的市集和燈會，如油尖旺區的「除夕倒數迎金龍」和「尖咀夜繽紛」、荃灣區的「元宵市集」、北區的「聯和燈墟」、九龍城區的「美食潑水『泰』繽紛」，而深水埗區舉行的「光劍攻殼」更惹來一時熱話，「食盡、玩盡、買盡」的勢頭一時無兩。然而較諸今年第一季井噴式的推出22項繽紛活動，第二季驟減至8項，6月份「大埔龍舟繽FUN嘉年華」之後各區「突然冷卻」，至今未有繽紛活動的消息。而3月份推出的東九文化中心外LED花海，更被網民嘲笑似「靈堂」，引起社會討論。

實質「搞噱頭」 吸引留港消費 與此同時，部分區會的提振地區經濟專責工作小組亦有一段時間沒召開會議，其中葵青和元朗區議會的工作小組只在2月上旬開過一次會。身兼工作小組主席的西貢區議員陳權軍表示，4個月前討論籌辦西貢天后寶誕廟會後雖未召開第二次會議，不過小組成員仍有就繽紛活動作出交流，鑑於西貢區有不少外籍人士，他們計劃下個月開會商討籌辦萬聖節活動。他說西貢向來是市民享受水上活動的休閒地區，但隨住消費口味轉變和港人一窩蜂北上，過去熱衷滑水的年輕人許多都改往內地城市體驗室內滑雪，昔日生意接個不停的艇家現時不少都在等開工。他說地區上舉辦繽紛活動，說穿了其實是「搞噱頭」，小組成員會盡量構思一些賣點，務求吸引市民留港消費。

油尖旺區工作小組主席葉傲冬坦言，下半年的繽紛活動還未有具體方案，但初步方向是構思深度遊，稍後會諮詢相關持份者，然後再作決定。他說上月開會討論九巴擬申請開辦一條連接九龍區主要景點的旅遊路線，但由於路線會途經黃大仙、九龍城和深水埗，申請還需諮詢相關區會。九龍城區的工作小組主席黃文莉，指該區繼4月份「龍城美食潑水『泰』繽紛」後，現時有活動在探討中，只是目前不便透露詳情。

繽紛活動開支 民政署無數字 至於「18區日夜都繽紛」的活動開支，民政事務總署表示活動是以部門現有資源及人手推行，故沒有相關數字。議員江玉歡指各區的繽紛活動，若果目標是要讓市民開心一下的話，相信是有效果的。可是措施屬於非持續性，兼且難以跨區部署、照顧全局，論經濟效益恐怕是很輕微，況且區議員又不是經濟專家，與其花心思籌辦活動提振地區消費，不如把精力用於協助照顧者會更好。記者徐家浩