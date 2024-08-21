亂吹成效未對焦 清潔香港煙雲消

本報關心社會關心時事，尤其疫情期間關心香港三無大廈衞生可虞，大聲疾呼要港府做好天井、後巷清潔，免垃圾圍城，老鼠亂竄，污水橫流，以致疫情失控！港府2022年8月中旬啟動「政府打擊衞生黑點計劃」，首階段說要重點打擊全港600多個鼠患、非法棄置垃圾等衞生黑點，一眾高官親自視察前線工作，又透露要加裝閉路電視監察衞生黑點，成立夜間防治鼠患流動隊，並檢視應否提高亂拋垃圾罰款等。

政府鑼鼓大敲要打擊全港衞生黑點，有關計劃至今已逾兩年，究竟是否已達到應有的工作成果？達到績效指標（KPI）的標準？計劃一年後高官已說接近九成的衞生情況已經大為改善，又指多管齊下滅鼠成效顯著，究竟有沒有自賣自誇？

講甚麼也沒有用，眼見為實。本報得知土瓜灣鴻光街與永耀街的一段私家巷，上址滿布雜物，梳化、磚頭和卡板等隨處可見，還有盛滿污水的水桶和車胎，藏污納垢，容易孳生蚊蟲；馬頭涌道中華大廈旁的私家巷，雖然有禁止放置雜物的標語和告示，但仍有人棄置建築廢料和殘羹剩菜，發泡膠箱堆積如山，可見告示就如在大腿畫老虎，嚇不了哪一個！有關情況年復一年，衞生情況沒有最壞，只有更壞。

有議員表示，私家巷滿布雜物，不但構成阻街，還容易惹來蚊患和鼠患，對公眾衞生十分不利，特別是中華大廈旁的私家巷，即使他們想提供協助，然而移走廢棄電單車需要政府出手，但由於牽涉多個部門，問題至今仍未解決。他促請有關部門正視問題，同時亦應研究針對私家街衞生環境的措施，譬如民政處積極推動有關樓宇成立法團，或考慮收回私家街以徹底解決問題。

一段私家巷垃圾亂象百出，有街坊歸咎電單車胡亂停泊，構成鴻光街和永耀街的環境問題。街坊又指近年有少數族裔充當外賣平台的外送員，他們往往把電單車停放在私家巷，結果有街坊或附近店舖就放置雜物以阻礙他們停泊電單車，形成惡性循環，令事情亂上加亂。此外，鴻光街和永耀街一帶的樓宇絕大部分都沒有立案法團，私家巷自然欠缺管理，加上住客多是劏房戶或基層長者，經濟拮据，有些連150元一個月的垃圾費也付不起，惟有把垃圾隨處丟棄。

議員指發現部分後巷情況持續惡化，永耀街和中華大廈停車場旁的私家巷至今仍然堆積大量雜物和建築廢料等，衞生環境極度惡劣。轉往十三街，有些街道因商舖荒置而垃圾堆積至行人道甚至馬路旁，多時未清理。為方便「三無大廈」街坊，當局在街口放置了兩個大的垃圾收集斗，用意良好，可是作用不大。議員指衞生黑點問題是痼疾，要根治必須持之以恒，期望政府打擊衞生黑點不能手軟，尤其在一些貧窮區及老化區，應加強衞生意識宣傳教育，增設監察裝置，進行深層潔淨，以防病菌傳播。事實上，清潔香港做了好幾十年而未竟全功，說到底，就是未能集中火力並持之以恒在這些三無大廈、私家巷加強監察清潔，土瓜灣這段私家巷只是個縮影。