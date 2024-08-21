自成一家：世界不會走回冷戰

中國和美國自從數年前特朗普上台後就關係全面惡化，近年華府無論是在政治抑或經濟領域皆建立多個圍堵中國的陣營，許多人認為兩國已經出現冷戰。不過依我來看，即使中美在很多問題上的立場有分歧，和冷戰時期的蘇美惡劣關係相比仍然有相當大的距離。

當年美國和蘇聯在第三世界競相角逐，幾乎覆蓋了全球各個角落，使得世界分成兩個對立陣營，大部分國家要麼跟隨美國，要麼依附於蘇聯。比較之下，如今所謂的中美「冷戰」規模要小得多，除了五眼聯盟及日菲，絕大部分國家都無意明確站邊，而是希望同時與中美保持友好關係。

箇中原因，是因為當年美蘇的社會制度和意識形態嚴重對立，皆視對方為敵人。但冷戰結束後的30多年來，全球各國尤其是主要大國皆相互依存，很難完全脫鈎。正如國際貨幣基金組織所說，假如世界經濟分裂成兩大集團，損失可能高達全球GDP的2.5%至7%。大多數國家都不希望中美關係惡化。

不過話說回來，中美兩國因為雙方的利益高度重疊，不容易回到冷戰老死不相往來的階段，可是也很難重返昔日比較友好的關係。19世紀出現過第一波真正意義上的全球化浪潮，世界各地貿易日趨自由、資本自由流動。及至1914年一戰爆發，才邁入第一次去全球化階段。近年中美大打貿易戰則是另一波去全球化，多國紛紛增加關稅和實施保護主義，追求各自的技術平台和供應鏈。

從宏觀來看，出現這種情況並不令人意外。全球化促進各國經濟發展，同時衍生出國家之間及國家內部貧富不均的問題，刺激逆全球化思潮冒起。所謂天下大勢分久必合，合久必分。中美兩國經過多年緊密往來，未來一段日子出現疏離亦很正常。