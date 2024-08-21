冰鑑春秋：民眾黨自帶M屬性？

民眾黨在爆出一連串疑似報假帳、淘空、洗錢疑雲後，黨主席柯文哲被迫自認「識人不明、用人不當」，就在各方觀察究竟要如何緊急止血之際，柯文哲卻宣布所謂4大改革，要眾矢之的黃珊珊主持善後小組，擔起救黨大任。

黃珊珊雖然已請辭中央委員，但仍保有不分區立法委員身份，而她在競選期間是總攬全局的總幹事，卻對假帳事件一問三不知，就算不追究她的責任，至少也可看出她的能力不足以查出事實真相。柯文哲卻對她繼續委以重任，這是不是證明了柯文哲確實「識人不明、用人不當」？而是否又印證了台灣的俗諺：「請鬼拿藥單」自尋死路呢？

民眾黨競選期間的經費運用，早就是一筆爛帳，正常處理方式應該是在沒有釐清所有真相之前，盡量減少對外發言，以免被人抓到更多的把柄。但民眾黨卻選擇立刻開記者會「澄清」，結果就是非但之前的疑問沒有合理解釋，還引出更多的質疑。這種標準提油救火的緊急處理模式，簡直就是自我凌遲，讓政敵看笑話。

實際上民眾黨的帳目資料早被監察院與檢調握在手中，很多也是公開資訊，可供媒體與有心人士查閱，民眾黨本就該有被人窮究的心理準備。但現在卻自己主動「公子送頭」，讓綠營媒體有更多攻擊撕咬的素材，這種天才的決策，大概也只有自帶M屬性的自虐狂，才能做得出來。

柯文哲既已承認「識人不明、用人不當」，接下來應為家人朋友公私不分、家務與黨務混淆不清自請處分，並至少找一個與競選經費運用無關的第三者來查帳，才能勉強取得外界信任。惟柯文哲顯然不知道問題所在，仍以黨主席之尊發號施令，民眾黨要過這一關，恐怕只能期待奇迹出現。