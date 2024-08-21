筆下風雲：杭州和香港的夜經濟

杭州一個多星期前的氣溫高達攝氏42度，整個城市像蒸爐一樣悶熱，幸好上周終於降溫，日間氣溫30多度，陽光普照，很適合旅遊。筆者這幾天在杭州走馬看花的玩了一會，深感這是一個很好的旅遊城市，夜經濟蓬勃，完全不是港府式空喊口號、實質水盡鵝飛可以相比。

香港自疫情之後已沒有了夜經濟，銅鑼灣時代廣場一帶在晚間9點左右已死寂一片，店舖早就關門，就連過去的不夜天旺角，熱鬧程度亦大不如前。港府口口聲聲推動夜經濟，來來去去就是在廟街擺小食攤，人流較多也只限於街頭一截，走到街尾已是烏燈黑火，根本沒有達到真正意義的夜經濟。

反觀杭州西湖一帶，晚上10時11時依然燈火通明，車水馬龍，酒吧食肆依然興旺，十分熱鬧。外媒常常唱衰中國經濟，說成隨時爆煲似的，但如果親身在內地城市感受一下，當會發現內地經濟並非外傳那樣淡靜，民間反而多姿多采。網購和速遞服務更是十分之好，叫一杯咖啡、幾個生果，晚上10時多一樣外送到酒店，十分方便。

香港市道淡靜已是不爭的實情，食肆排住隊執笠，「執10開16」不知從何談起。不過，觀乎內地人仍有不少是很喜歡香港的，見過他們連手機的Wallpaper都是維港景色，加上港府大肆吹噓的「高才通計劃」亦吸引數以萬計的內地家庭申請，如何將這些情況發展成真正商機，為香港帶來活水，便是政府該想和該做的事。而不是一味吹水唔抹嘴，因循式搞一些所謂盛事、夜繽紛敷衍一番。

至於近期高官老愛掛在口邊的熊貓經濟，要是一對小龍鳳胎可以健康存活下來，或可刺激本地人到海洋公園參觀，但對於帶動全港經濟的作用，肯定沒有高官所吹的大。