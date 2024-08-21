強詞有理：命運共同體

越共中央總書記蘇林剛剛上任就出訪中國，既凸顯兩國關係的重要性，也反映越南「竹子外交」的特色。近年來越南一直在大國之間搖擺，一時靠近美國，一時親近中國，無非想左右逢源，獲取最大利益。但總的來說，中越關係還是比美越關係更深厚、更牢固。蘇林表示高度珍視兩國傳統友誼，始終將發展對華關係視為頭等優先。這不是客套話，而是老實話，越南和美國的關係是「全面戰略夥伴關係」，和中國的關係則是「命運共同體」，孰親孰疏，不言而喻。

正是這個原因，蘇林將訪華首站選在廣州，透過尋訪越南已故領導人胡志明在中國開展革命活動的紅色足迹，展示兩國老一輩領導人的友好交往及傳統友誼，這種特殊關係不是美國所能相提並論。儘管中越之間也存在各種矛盾，既爆發過戰爭，還有領海爭議，但這些矛盾並非不可克服，相對於雙方構建命運共同體的願望和需要，任何爭議都是次要的。正如有評論指出，中越「同志加兄弟」的關係發展超越了地緣政治，畢竟兩國山水相連、文化相通、命運與共。

近年美國為了孤立和圍堵中國，不斷挑撥離間，企圖將越南拉入反華圈子，正如菲律賓一樣。但越南顯然比菲國高明得多，一直採取多元外交政策，既不結盟，也不選邊站隊。有人形容越南隨風搖擺，投機取巧，其實這是可理解，每個國家都會優先考慮本身利益，無可厚非。蘇林將中國作為上任後的首訪國家，說明美國離間中越關係、唆擺越南反華的意圖失敗。

拋開政治因素不說，中越經貿關係深度融合，也遠比美越經貿關係緊密。中國是越南最大貿易夥伴，越南則是中國在東盟的最大貿易夥伴，雙方貿易持續增長，未來還有很大發展空間。雖然近年不少企業從中國遷往越南，但供應鏈始終無法搬離，許多原材料和半製成品都是來自中國，雙方產業互補，合作關係遠大於競爭關係。更何況，越南興建高鐵的計劃也離不開中國。

相對而言，美國可以提供給越南的好處並不多。儘管雙方貿易也持續增長，但美國至今依然將越南列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品隨時可能被徵收反傾銷關稅。老美既想拉攏越南抗衡中國，在貿易問題上又斤斤計較，說白了就是將對方當作反華棋子，只有傻瓜才會上套。